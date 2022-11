Regione Lazio, Zingaretti: “Domani firmerò mie dimissioni”

"Chiudo questa stagione e poi tutti si assumeranno le proprie responsabilità: errare è umano, perseverare è diabolico", ha detto Zingaretti

“Domani mattina interverrò alla Corte dei Conti alla decima parifica annuale rispetto alla situazione finanziaria della nostra regione. Poi firmerò le dimissioni da presidente della Regione”. Così Nicola Zingaretti nel corso del rapporto di fine mandato presentato presso la Camera di Commercio, sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra.

“Abbiamo governato insieme da due anni per realizzare un programma con le forze di Azione, di Italia Viva, della sinistra, delle forze civiche, del Pd, del M5s. Quindi, c’è una grande unità e solidarietà che ci ha portato, fino a questa notte, a essere utile alla nostra comunità”, ha sottolineato Zingaretti aggiungendo: “Quello che sta avvenendo ho l’impressione che non c’entri nulla con i programmi, i contenuti, le scelte. Noi siamo andati avanti in un grande clima di cooperazione e per questo a me dispiace molto ciò che sta avvenendo, ma da domani alle ore 14 io chiudo questa stagione e poi tutti si assumeranno le proprie responsabilità: errare è umano, perseverare è diabolico“.