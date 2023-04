Relazione e cura dei minori nello sport: 200 posti disponibili per formazione di operatori sportivi e sociali

Nasce il corso di perfezionamento per accrescere conoscenze e competenze del personale sportivo sui fenomeni relativi all’abuso sui minori

Proteggere i minori attraverso la formazione di operatori sportivi e sociali consapevoli, capaci di riconoscere situazioni rischiose e agire. Nasce a Palermo “La Fiducia in gioco: relazione e cura nei contesti sportivi ed educativi con minori” il corso di perfezionamento promosso da associazione per la Mobilitazione Sociale ETS, Università Telematica degli Studi IUL e Unione degli Assessorati con il finanziamento della Presidenza del Consiglio Dipartimento per le politiche della famiglia.

Pensato per accrescere le conoscenze e le competenze del personale sportivo sui fenomeni relativi all’abuso sui minori, il corso rappresenta un valore aggiunto alla figura dell’operatore sportivo e sociale che sarà supportato anche nella sperimentazione di attività psico educative utili a potenziare l’autostima, la socializzazione e l’intelligenza emotiva degli allievi.

Ecco come sarà strutturato il corso



Il corso avrà una durata di sei mesi, con 500 ore di didattica, il riconoscimento di 20 CFU, ed è completamente gratuito. Sono 200 i posti disponibili. Per iscriversi occorre essere maggiorenni e appartenere a una o più delle seguenti categorie: operatori sportivi, operatori socio-assistenziali, docenti e studenti ambito wellness e pratica sportiva, educatore/operatore che utilizza lo sport in ambito educativo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.lafiduciaingioco.it e sul sito dell’Università telematica https://www.iuline.it/

Il progetto La fiducia in gioco gode del patrocinio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana.