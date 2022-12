Schifani, gli auguri di Natale ai siciliani e le promesse: “Lavorerò per crescita della Regione”

Il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, augura buon Natale ai siciliani e promette il massimo impegno per lo sviluppo del territorio.

“Buon Natale a chi soffre, buon Natale a chi vive in disagio sociale. Il mio massimo impegno, in questi anni di Governo, sarà rivolto a loro”. Lo ha assicurato il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un messaggio video di auguri per le festività natalizie.

Un discorso snello e breve – dalla durata di appena 45 secondi – quello dell’ex presidente del Senato, che non può ancora tracciare un bilancio del lavoro svolto finora dal suo Governo a causa del suo recentissimo insediamento.

Schifani: “Al lavoro senza sosta, ma in silenzio”

Schifani, nel videomessaggio, ha promesso quindi di volere “lavorare senza sosta per far crescere la nostra Regione attraverso l’occupazione, una Sanità più efficiente e dotata di migliori trasporti”.

“Lo farò in silenzio”, ha sottolineato Schifani – con doveroso garbo istituzionale che è necessario in momenti di politica totalmente troppo urlata”. “Ma lo farò con la forte determinazione di chi ama la propria terra”.

Schifani, nel suo messaggio di auguri, ha poi voluto dedicare un pensiero alla comunità ucraina che da mesi soffre “a causa del conflitto “i gravi dolori di una grave aggressione”.