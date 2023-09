Resta incinta a 14 anni: denunciato il babysitter

Un babysitter di 30 anni è stato denunciato per violenza sessuale da una 14enne che ha scoperto di essere incinta

Ha voluto sottoporsi a dei controlli in ospedale in seguito ad un forte mal di pancia.

Da lì gli accertamenti, fino alla scoperta shock.

Una ragazzina di 14 anni è incinta e già alla 31esima settimana di gestazione. La giovane ha raccontato di avere avuto rapporti col babysitter di suo fratello. La madre non crede alla notizia: “Vi state sbagliando, mia figlia non può aspettare un bambino”, ma la situazione dal punto di vista medico è chiara. Come racconta Il Messaggero, l’ennesimo caso di violenza questa volta è accaduto a Roma.

Denunciato il babysitter

Il babysitter è stato immediatamente denunciato per violenza sessuale, mentre la polizia ha inviato il fascicolo alla Procura minorile di Roma. La ragazza, figlia di una coppia di lavoratori stranieri, ha raccontato di avere avuto rapporti sessuali con il suo connazionale di 30 anni quando ne aveva ancora 13 L’uomo, oltre a curare il giardino della loro casa, si occupava anche di badare al fratellino più piccolo. La giovane, ora 14enne, ha deciso con i genitori avanti la gravidanza e sarà ascoltata dai pm sull’accaduto.