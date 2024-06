Concorso dell’Asp di Trapani per dirigenti avvocati: riaperti i termini, la nuova scadenza

Selezione per titoli ed esami all'Asp di Trapani: sono 3 i posti a disposizione.

È stata disposta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 3 posti di Dirigente Avvocato all’Asp di Trapani.

Non cambiano i requisiti, ma la data di scadenza è posticipata da domenica 16 giugno 2024 a lunedì 15 luglio 2024.

Concorso Asp Trapani, 3 posti da Dirigente Avvocato

La selezione, per titoli ed esami, prevede la copertura di 3 posti di Dirigente Avvocato a tempo pieno e indeterminato. Sono stati riaperti i termini della selezione ed è stato aggiunto anche un posto (inizialmente erano soltanto due).

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al concorso dell’Asp di Trapani, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana (o equiparate per legge);

Idoneità alle mansioni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti, licenziati o interdetti dal lavoro nella pubblica amministrazione per motivi disciplinari, persistente insufficiente rendimento e produzione di documenti falsi;

Non aver riportato condanne penali che comportino ostacoli nel mantenimento di un rapporto lavorativo con la PA;

aver assolto gli obblighi di leva (per i cittadini che vi sono sottoposti);

Laurea in giurisprudenza;

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;

Cinque anni di servizio effettivo in Enti del SSN o in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni.

Iscrizione all’albo professionale.

Come partecipare

Per partecipare al concorso per Dirigenti Avvocati dell’Asp di Trapani bisogna fare domanda online. I candidati che vogliano integrare o/e modificare/aggiornare la propria istanza di partecipazione a utilizzare ESCLUSIVAMENTE il seguente link https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/ e selezionare “RIAPERTURA TERMINI – Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura dei seguenti posti vacanti: n. 3 posti di Dirigente Avvocato”.

