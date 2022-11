Grossa fuga di gas in via Circonvallazione, città “in tilt”: case e scuole evacuate

Mattinata difficile a Ribera, in provincia di Agrigento, dove è stata disposta l'evacuazione di diversi edifici dopo una grossa fuga di gas.

Mattinata complicata a Ribera, in provincia di Agrigento, per una grossa fuga di gas che ha interessato via Circonvallazione.

Tanti i problemi registrati questa mattina. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Ribera “in tilt” per una fuga di gas

La fuga di gas ha interessato l’ingresso della città e provocato diversi disagi al traffico, dove tra l’altro erano in corso dei lavori. Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca (AG) per mettere in sicurezza l’area. Sono state evacuate diverse case in zona e i tecnici sono all’opera per evitare ogni forma di pericolo per residenti e passanti in zona.

Sembra che a causare la fuga di gas sia stata una rottura accidentale durante i lavori effettuati dai tecnici Enel nel vicino viale Garibaldi, in zona circonvallazione.

Ecco il messaggio pubblicato dal sindaco Matteo Ruvolo: “Da alcune ore si è verificata una perdita di gas metano nella zona di via circonvallazione di Ribera. Il Comune ha già provveduto a chiudere al traffico un tratto di strada e sono state evacuate in via precauzionale le abitazioni e gli istituti scolastici in attesa dell’intervento urgente di ripristino e la messa in sicurezza della rete fino alla fine dell’intervento”.

“Tutte le autorità preposte stanno facendo il necessario per garantire la sicurezza dei cittadini”, si legge nel post.