Ribera, incendio in un’abitazione: 75enne in ospedale

Un incendio è divampato in un’abitazione a Ribera, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da accertare, le fiamme sono scaturite per un incidente domestico nella casa abitata da una donna di 75 anni.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo. La donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti.