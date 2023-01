Ribera, presentata la nuova Giunta del sindaco Ruvolo

Il primo cittadino di Ribera ha riorganizzato l’Esecutivo dopo le dimissioni di tre assessori in quota Diventerà Bellissima. Entrano in squadra Rosalia Miceli e Giuseppe Maria Sgrò

RIBERA (AG) – Nuovi assessori all’interno della Giunta comunale. Nei giorni scorsi tre assessori di Diventerà Bellissima – Giuseppe Tramuta, Davide Caico e Mariella Ragusa – hanno infatti rassegnato le dimissioni chiedendo un allargamento della maggioranza.

Dall’altro canto, il sindaco Matteo Ruvolo ha preso atto della situazione di stallo e ha lavorato intensamente per allestire una nuova squadra, la terza dall’inizio di mandato, nominando due nuovi componenti dell’Esecutivo: il consigliere comunale Rosalia Miceli e Giuseppe Maria Sgrò.

A Rosalia Miceli il sindaco ha attribuito le deleghe in materia di Politiche sociali, Politiche giovanili, Terza età, Servizi al cittadino, Pari opportunità, No profit, Volontariato, Minoranze e Immigrazione. A Giuseppe Maria Sgrò sono state attribuite le deleghe in materia di Comunicazione istituzionale, Attività produttive (Suap), Decoro urbano, Risorse umane, Politiche comunitarie e del lavoro, Innovazioni tecnologiche, Politiche energetiche e ambientali.

“I giochi della politica – ha dichiarato il sindaco Ruvolo – a volte portano a incomprensioni, ma questo è stato un segnale sgradevole dal punto di vista umano e personale e scorretto da quello politico. Ho lavorato a una nuova Giunta che va oltre le semplici logiche politiche o di schieramento e che adesso è composta anche da figure professionali e sociali della comunità riberese”.

Ridistribuite anche le deleghe agli assessori già precedentemente nominati: a Leonardo Augello, che assume anche la carica di vice sindaco, sono state attribuite Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Biblioteca, Promozione ed educazione alla salute, Attività culturali, Turismo, Spettacolo, Servizi demografici; a Giovanni Di Caro Bilancio e tributi, Protezione civile, Polizia municipale, Sport, Gestione rifiuti ed Ecologia.

Il sindaco si è riservato di provvedere successivamente alla nomina del quinto assessore e al momento ha deciso di tenere per sé le deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica, Servizi cimiteriali, Viabilità cittadina, Agricoltura e Viabilità rurale.