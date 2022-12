“Ricreiamo il Natale”, il presepe-spettacolo fra le tradizioni di Europa e Mediterraneo

Il progetto teatrale e musicale realizzato nella periferia e nel centro storico più "difficile" di Catania.

Da più di 20 anni l’associazione catanese La casa di Creta grazie al lavoro incessante di Antonella Caldarella e Steve Cable è diventata in Sicilia una delle migliori espressioni del teatro per le nuove generazioni (infanzia e gioventù) attraverso la produzione di spettacoli, la conduzione di laboratori e l’organizzazione di rassegne. E c’è molto del lavoro di Caldarella e Cable dietro “Ricreiamo il Natale – suoni e racconti nelle periferie, fra musica e teatro”, il progetto teatrale e musicale realizzato nella periferia e nel centro storico più difficile di Catania dalle associazioni La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile (capofila), Darshan, AreaSud e Zo grazie ai fondi del Ministero della Cultura del progetto “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini” promosso dal Comune di Catania.

Negli ultimi due giorni della rassegna – mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre – nello spazio teatrale Roots di via Giuseppe Borrello 73 va in scena – con tre repliche per ciascun giorno alle 17, alle 18.15 e alle 19.30 – “Il magico viaggio nel Natale” uno spettacolo scritto e diretto da Antonella Caldarella, interpretato da Clara Baudo, Steve Cable, Giulia Giurato, Silvia Oteri, Maria Riela, Chiara Sciuto, musici Andrea Cable e Enrico Tabacco, con le scene e costumi di Tiziana Rapisarda e musiche originali di Andrea Cable. Il pubblico si immergerà in quello che può sembrare inizialmente un presepe vivente, ma in realtà è un magico viaggio nel tempo e nello spazio, tra le tradizioni antiche e le culture di tutto il mondo. Un presepe che si anima con gli spiriti di miti e leggende che canteranno e balleranno con le musiche della Scandinavia, del Mediterraneo, dell’Irlanda e racconteranno le loro storie. Lo spettacolo è adatto a tutti ed è uno spettacolo interattivo. Ingresso € 3 per i piccoli e tessera di € 3 per gli adulti. Per informazioni e prenotazione (necessaria) si può chiamare il nr. 3534304936.

Giovedì 29 dicembre, sempre nello spazio teatrale “Roots”, alle ore 11, è in calendario il secondo laboratorio “We are family” condotto da Andrea Cable (ingresso € 10). In esclusiva per “Ricreiamo il Natale”, Cable condurrà un laboratorio teatrale e musicale in italiano e inglese per bambini e ragazzi. Attraverso giochi teatrali che valorizzano la creatività dei partecipanti, si partirà alla scoperta delle differenze culturali e dell’importanza di sentirsi un’unica grande famiglia (e non solo a Natale). Per info e prenotazioni tel. 3534304936.

E alla GAM Galleria D’arte Moderna, in Via Castello Ursino 26, sarà visitabile fino al 6 gennaio (dalle 9 alle 13, festivi chiuso) la mostra del fotografo ragusano Giuseppe Leone sui più suggestivi riti natalizi siciliani, a cura delle associazioni AreaSud e Darshan. L’ingresso è libero.