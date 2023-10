Rifiuti abbandonati nelle strade del Trapanese, raffica di multe

I trasgressori saranno chiamati a pagare una sanzione da 300 fino a 3.000 euro. I rifiuti abbandonati erano anche veicoli abbandonati

Nelle ultime settimane i carabinieri hanno individuato e sanzionato dieci persone che avrebbero, a vario titolo, abbandonato cumuli di rifiuti speciali non pericolosi in varie zone della provincia di Trapani. I carabinieri forestali del Centro anticrimine natura di Palermo – Distaccamento di Trapani, si sono infatti imbattuti in consistenti cumuli di rifiuti abbandonati lungo strade secondarie o in aree rurali. Scattati gli accertamenti, sono riusciti a rintracciare i presunti responsabili che sono stati sanzionati amministrativamente.

Le sanzioni

I trasgressori saranno chiamati a pagare una sanzione da 300 fino a 3.000 euro. In altri due casi, i rifiuti abbandonati erano veicoli fuori uso che, invece che essere conferiti in centri autorizzati, sono stati abbandonati. In questo caso i trasgressori saranno a chiamati a pagare una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Per tutte le aree interessate dalle discariche abusiva e che si trovano nei comuni di Custonaci, Erice, Marsala, Paceco Valderice sono state informate le autorità competenti per la rimozione dei rifiuti.