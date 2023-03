Rifiuti, Di Mauro: “Impianto di Lentini riavvierà le proprie attività”

Lo annuncia l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità

«L’impianto di trattamento dei rifiuti di contrada Coda Volpe di Lentini riavvierà le proprie attività». Lo annuncia l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, dopo l’incontro che si è svolto oggi al dipartimento regionale Acqua e rifiuti alla presenza delle amministrazioni interessate, della Srr di Catania e dell’amministrazione giudiziaria della Sicula Trasporti, società che gestisce l’impianto.

L’assessore: “Condiviso con le parti un percorso tecnico amministrativo”

«È stato condiviso con le parti – spiega l’assessore Di Mauro – un percorso tecnico amministrativo che consentirà il riavvio in pieno dell’attività dell’impianto di trattamento meccanico biologico con il successivo avvio a recupero del prodotto ottenuto. Contemporaneamente la ditta avvierà l’iter amministrativo per il riesame delle autorizzazioni da adeguare alle migliori tecnologie disponibili. Queste iniziative potrebbero condurre anche a una rivisitazione dei costi di smaltimento sostenuti dai comuni in futuro».