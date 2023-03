Riforma del fisco, Bonomi: “Premiare chi investe. Flat tax? Non verrà fatta con questa delega”

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parla della riforma del fisco del Governo: "Sì a taglio tasse su lavoro, no incentivi".

“Se potessi scegliere, vorrei un fisco premiale, che premia chi investe, chi patrimonializza e fa crescere il Paese. Non è la leva fiscale la leva corretta per premiare chi crea posti di lavoro. Se si deve fare, si lavori su una leva contributiva, che è un corretto strumento per premiare chi crea posti di lavoro”.

Lo ha dichiarato in merito alla riforma fiscale del Governo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi oggi a margine dell’evento di presentazione del nuovo Affari&Finanza all’Università Bocconi di Milano.

Fisco, Bonomi: “Riforma sia organica”

“Io sono contrario agli incentivi per gli imprenditori che assumono”, ha chiarito Bonomi, secondo il quale bisogna piuttosto “tagliare le tasse sul lavoro, agendo sulla leva contributiva”. A tal proposito, il presidente di Confindustria ha ricordato la “battaglia sul cuneo fiscale” e “con il riordino delle aliquote Irpef, c’è un risparmio di 300 euro per famiglia“.

“La flat tax non verrà fatta con questa delega fiscale, quindi vedremo. Io credo che sia corretta la progressività, se si vuole andare verso la flat tax, ma studiamo come il sistema possa reggere. Il Governo ha fatto le sue scelte, noi auspichiamo che sia una riforma organica. Staremo a vedere. Lo capiremo dai decreti attuativi se ci saranno più vantaggi o svantaggi per le imprese”, ha aggiunto.

Rialzo tassi, Bonomi: “Preoccupano, non si può stare fermi”

Bonomi si è poi soffermato sul continuo rialzo dei tassi. “Siamo stati abituati ad un decennio strano, con tassi negativi. Ora siamo in una situazione intermedia con un tasso del 3,5%, che si può gestire, ma ulteriori passi ci preoccupano, sia per il debito pubblico sia per il sistema delle imprese. Noi, come imprese, abbiamo la necessità di rifinanziarci”.

“Con una dinamica dei tassi di questo tipo qualche preoccupazione inizia ad esserci“, ha aggiunto. “Quello di cui abbiamo bisogno è che ci sia un forte stimolo agli investimenti: noi, come imprese, non possiamo stare fermi, siamo obbligati a investire. Anche perché abbiamo necessità di incrociare le transizioni e quindi questa è la vera sfida che abbiamo davanti”, ha concluso Bonomi.