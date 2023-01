La rinascita del campo sportivo di Realmonte

Dopo gli interventi di recupero avviati dall’Amministrazione comunale del sindaco Sabrina Lattuca, è atteso un ulteriore contributo straordinario concesso dalla Regione per complessivi 470 mila euro

REALMONTE (AG) – L’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha impegnato in Bilancio un contributo straordinario di 470 mila euro a sostegno delle attività sportive in favore del Comune, al fine di riqualificare il campo di contrada Scavuzzo.

A darne notizia è stato Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, che lo scorso maggio ha presentano un emendamento poi approvato nella manovra finanziaria regionale.

Abbiamo così contattato telefonicamente il sindaco Sabrina Lattuca, per comprendere meglio che tipo di ricadute avrà tale provvedimento sul territorio: “Per oggi, 24 gennaio – ha spiegato il vertice dell’Amministrazione comunale – abbiamo un appuntamento con l’assessorato regionale per stabilire i dettagli dell’operazione. È stato il risultato di un lavoro sinergico tra Giunta, con l’assessore ai Lavori pubblici Antonino Fugallo, Assemblea regionale siciliana, con l’onorevole Michele Catanzaro e uffici tecnici, con l’architetto Di Vincenzo, il quale, anche nel periodo delle feste natalizie, ha trasmesso in tempo l’aggiornamento del progetto definitivo, utile all’ottenimento del finanziamento”.

Nel frattempo l’Amministrazione ha messo in sicurezza l’area e ora è infatti possibile disputare delle partite a porte chiuse. “Abbiamo lavorato tanto in questi mesi – ha confermato la prima cittadina – per mettere in sesto l’impianto di illuminazione e i servizi igienici. Con questi interventi abbiamo avuto il via libera dalla Questura per attività senza pubblico”.

“Il finanziamento che arriverà – ha aggiunto – accelererà l’iter già avviato e permetterà di avere anche un numeroso pubblico per tutte le attività che verranno realizzate e anche migliori possibilità per rendere la struttura ancora più all’avanguardia”.

Infine, in merito alla nostra domanda su un possibile bando di affidamento a fine cantiere, il sindaco Sabrina Lattuca ha chiarito: “Una volta riqualificato il campo, saranno gli uffici tecnici a stabilire cosa fare dal punto di vista gestionale, prendendo la scelta migliore. Queste opzioni non sono ancora state vagliate perché premature, ma gli uffici si stanno adoperando già da adesso per modulare le valutazioni e raggiungere delle risposte conseguenti”.