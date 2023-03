Ripensare e far rinascere il cuore di Sommatino

Questo l’obiettivo del Concorso di progettazione per la rigenerazione urbana lanciato dal Comune. Il sindaco Letizia illustra le idee dell’Amministrazione per Torre civica, piazzale San Pio e aree al centro del progetto

SOMMATINO (CL) – Sono giorni di lavoro intenso per l’Amministrazione comunale, concentrata sulla fase preliminare del Concorso di progettazione di rigenerazione urbana, realizzato con la collaborazione del Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.

L’area urbana individuata per l’intervento è quella che collega il centro storico di Sommatino alla zona del piazzale San Pio. Il progetto previsto ha una dotazione di circa 4 milioni di euro e comprende il percorso che va dalla Torre civica allo stesso piazzale San Pio, passando per via Trabia e viale Berlinguer.

Il progetto si propone di dare un nuovo volto ad alcuni importanti luoghi di Sommatino: la Torre civica, per esempio, è caratterizzata dalla presenza di una scala che consente di raggiungere i livelli superiori. Tale scala sarà probabilmente sostituita da altri elementi architettonici poiché è molto importante il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, anche in previsione di un suo utilizzo con finalità culturale e di rappresentazione del territorio.

Piazzale Padre Pio invece, anche grazie alla presenza di alcuni locali e dell’adiacente parco, si sta configurando come un’area di aggregazione spontanea. Il concorso si prefigge di strutturare tale piazza per l’uso molteplice di aggregazione già in qualche misura presente, e per lo svolgimento di manifestazioni in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi menzionati in precedenza.

Viale Berlinguer e via Trabia, che costituiscono l’asse che collega i due poli, infine dovranno essere immaginate come elemento di raccordo tra i due punti di riferimento del comune, e saranno soggette ad opportuni interventi per migliorarne la viabilità e l’utilizzo da parte dei cittadini.

“Siamo orgogliosi – ha affermato il sindaco Totò Letizia – del progetto di rigenerazione urbana a cui stiamo lavorando duramente e siamo sicuri che tale progettualità possa effettivamente migliorare la nostra comunità. Si potrà realizzare, per esempio, un Museo della storia sommatinese e della vita mediterranea nella Torre civica, ripristinare pavimento e illuminazione del percorso interessato, convertire il piazzale San Pio in una nuova piazza, come da tanti cittadini richiesto da anni”.

“I professionisti interessati – ha concluso il primo cittadino – sono invitati, nella prima fase, a stilare un’idea progettuale per la realizzazione del progetto definitivo, per poi accedere alla seconda fase in cui una giuria tecnica ammetterà i tre progetti migliori per la realizzazione dello studio tecnico-economico dell’intervento”.