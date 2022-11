Risparmiare l’acqua si può, il tour itinerante della Regione Siciliana fa tappa ad Agrigento

Percorsi multimediali anche per i più piccoli e tanti consigli per evitare gli sprechi: "Risparmia l'acqua" fa tappa ad Agrigento.

L’acqua è una risorsa preziosa, ma non inesauribile. Ridurre gli sprechi è l’imperativo di ogni cittadino responsabile, per rispettare l’ambiente e non solo. A giovarne sono infatti anche i costi in bolletta. Ed è proprio questo l’intento della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana sull’uso consapevole dell’acqua “Risparmia l’acqua” (#Risparmialacqua): oggi il tour itinerante ha fatto tappa ad Agrigento.

All’interno dell’isola espositiva è stato allestito un percorso multimediale, nel quale soprattutto i più piccoli avranno modo di apprendere alcune delle regole di buon senso per non sprecare l’acqua con dei giochi interattivi.

“Risparmia l’acqua”, anche Agrigento contro lo spreco

“È importante contrastare lo spreco della risorsa idrica ed è importante parlare soprattutto ai giovani, stimolarli alla partecipazione attiva e fornendo gli strumenti e le informazioni utili a diffondere maggiore consapevolezza circa i modelli di consumo, fondamentali per la tutela e la salvaguardia dell’Acqua”, dichiara Sabrina Gaeta, responsabile comunicazione progetto “Risparmia l’acqua”.

Per risparmiare acqua esistono molti apparecchi virtuosi, come ad esempio i rubinetti a basso consumo, ma in fatto di sprechi idrici a fare ancor di più la differenza sono semplici gesti, come chiudere il rubinetto quando ci laviamo le mani o i denti per risparmiare circa 7.000 litri d’acqua; fare la doccia piuttosto che il bagno, questo ci consente di risparmiare ben 23 metri cubi di acqua all’anno; fare attenzione alle perdite del rubinetto, riutilizzare l’acqua piovana per innaffiare piante e fiori.

Piccoli accorgimenti che servono per salvaguardare il pianeta.