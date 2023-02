Rissa in centro storico, spunta anche un coltello: indagato un uomo a Palermo

Gli agenti sono intervenuti per ricostruire quanto accaduto in occasione della rissa di Palermo. L'uomo con il coltello risulta indagato.

Intervento della polizia di Palermo ieri pomeriggio in via Benedettini a seguito di una segnalazione di una lite esplosa per futili motivi e degenerata per le vie centrali della città. La zuffa, a quanto pare, sarebbe scoppiata tra due persone. Una di queste, in particolare, sarebbe stata armata di coltello.

L’arrivo degli agenti

Arrivati sul posto, gli agenti di polizia hanno identificato una delle persone coinvolte nella lite, anche grazie alla collaborazione del cittadino che ha immediatamente richiesto l’intervento delle pattuglie.

A seguito delle verifiche di rito, i poliziotti hanno accertato che, poco prima, era avvenuta una lite tra due persone, una delle quali sarebbe fuggita. L’uomo, fermato e identificato, è stato trovato in possesso di un coltello ed è stato indagato in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio.