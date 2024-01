“Follia” nella notte a Palermo, rissa dopo incidente in via Uditore: 3 feriti

Sono in corso le indagini sull'ennesimo episodio di violenza a Palermo.

Una rissa dopo un incidente stradale: è accaduto la scorsa notte a Palermo, nei pressi di via Uditore. Tre le persone ferite.

Sono in corso le indagini su quanto accaduto, l’ennesimo episodio di violenza a Palermo nel giro di pochi giorni.

Rissa dopo incidente in via Uditore a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alla mezzanotte si sarebbe registrato un tamponamento tra due auto all’altezza di via Uditore. In seguito all’impatto, le persone coinvolte si sarebbero picchiate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili urbani e i pompieri (per un incendio scoppiato dopo l’impatto). Sono in corso le indagini per accertare l’identità delle persone coinvolte e le eventuali responsabilità per quanto accaduto.

I feriti

In seguito all’incidente con rissa, sono rimaste ferite 3 persone: pare che si tratti dei due conducenti e una ragazza, finiti in Pronto Soccorso dopo il brutto episodio. Fortunatamente, nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi.

Immagine di repertorio