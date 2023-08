Rissa tra parenti in corso Calatafimi, calci e coltelli di notte: tre persone in ospedale

Momenti di trambusto a Palermo a causa di una rissa tra parenti scoppiata durante la notte. Necessario l'arrivo dei carabinieri.

Momenti di trambusto quelli vissuti la scorsa notte nella zona di corso Calatafimi a Palermo, a causa di una rissa scoppiata tra parenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alla zuffa avrebbero partecipato cinque persone di età compresa tra i 14 e i 40 anni, tutti apparentati. I residenti della zona, spaventati, hanno provveduto a chiamare le forze dell’ordine.

L’arrivo dei carabinieri e le denunce

Nel corso della rissa sarebbero volati calci e pugni, e non sarebbero mancati nemmeno coltelli e bottiglie. Sul posto si sono presentati i militari che hanno provveduto a separare i contendenti e a denunciare i partecipanti.

Quattro persone sono state quindi denunciate per rissa, mentre un quinto soggetto ha ricevuto una denuncia per porto d’armi. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere tre persone rimaste ferite e a trasportarle in ospedale.