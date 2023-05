Dalla lite alle coltellate, uomo ferito nel Ragusano: trasportato in ospedale

Momenti di forte trambusto a Scoglitti per una rissa degenerata in un accoltellamento

Momenti di tensione nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, in provincia di Ragusa, per una rissa scoppiata nei pressi di un distributore.

Secondo le prime informazioni, la colluttazione avrebbe visto come protagonisti diversi individui e, nel parapiglia, sarebbe rimasto ferito un uomo di nazionalità straniera, il quale sarebbe stato raggiunto da una coltellata.

Il trasporto in ospedale

A dare l’allarme sarebbero stati i residenti della zona, preoccupati per quanto stava accadendo durante le ore notturne. Sul posto si sono presentati le forze dell’ordine e i sanitari del 118, i quali hanno provveduto a fornire assistenza alla persona ferita e a trasportarla all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Fortunatamente, la persona accoltellata non si troverebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per fare luce quanto accaduto nel corso della lite e risalire ai protagonisti.