Risse e danneggiamenti a Salemi, tunisino arrestato dai carabinieri si scaglia anche contro di loro

Il tunisino più volte ha danneggiato delle auto lanciando oggetti e alla vista dei militari non ha esitato a scagliarsi anche contro di loro

I carabinieri della Stazione di Salemi (Trapani) hanno arrestato un 28enne tunisino, attualmente sottoposto al divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di alcune vie di quel centro. L’uomo, di origini straniere, la scorsa estate era stato denunciato, insieme ad altri connazionali, per una violenta rissa in pieno centro. Dopo poco tempo il questore di Trapani aveva emesso il Dacur, notificato dai militari. A distanza di qualche mese, però, il 28enne è stato sorpreso ubriaco in un bar ed è stato denunciato per la violazione del provvedimento. Nei giorni scorsi i carabinieri sono nuovamente intervenuti in un bar dove il tunisino, ancora una volta ubriaco, inveiva contro i clienti, lanciando oggetti e danneggiando i veicoli parcheggiati nella zona. All’arrivo dei militari l’uomo ha aggredito anche loro ed è stato nuovamente denunciato.

Pochi giorni fa l’ultimo arresto. I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo sono intervenuti in un distributore automatico ‘Stop&Go” dopo la richiesta di aiuto di due donne minacciate dall’uomo. Al loro arrivo i militari hanno trovato il tunisino interno a danneggiare un’auto in sosta e alla loro vista non ha esitato a scagliarsi contro di loro con in mano una bottiglia in vetro. E’ stato così immobilizzato e arrestato. Dopo l’udienza di convalida, è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Salemi e di presentazione alla Polizia giudiziaria tutti i giorni con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.