Ritardi nei voli in arrivo e in partenza all’Aeroporto di Catania: ecco perché

Ritardi all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Annunciati disagi a causa di una congestione dello spazio aereo.

Possibili disagi all’Aeroporto di Catania “Fontanarossa” per i voli in arrivo e in partenza. I passeggeri dovranno quindi armarsi di pazienza e aspettare che la situazione rientri nella normalità, anche se nelle prossime ore, dunque, è lecito aspettarsi dei problemi sul fronte della puntualità.

Ritardi Aeroporto Catania, ecco la nota

L’annuncio arriva direttamente sui canali social della struttura aeroportuale. “A causa di una congestione dello spazio aereo europeo – si legge nel comunicato dell’Aeroporto di Catania “Fontanarossa” -, nella prima fascia pomeridiana di oggi, sabato 1 giugno, potrebbero verificarsi ritardi su alcuni voli in arrivo e in partenza”.