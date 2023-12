Rkomi cade di faccia in un concerto e si rialza: social impazziti

Rkomi è caduto di faccia nel corso di un concerto a Roma ma si è subito rialzato. I fatti sono avvenuti lo scorso sabato sera.

Rkomi è caduto di faccia nel corso di un concerto a Roma ma si è subito rialzato . I fatti sono avvenuti lo scorso sabato sera sul palco del Palazzo dello Sport nel bel mezzo dellla tappa romana del suo tour con Irama.

I tanti telefonini puntati sugli artisti non hanno lasciato scampo allo scivolone del cantante mente si esibiva ne “La coda del diavolo“, brano eseguito con Elodie. Il giovane, subito in piedi con un gesto atletico, ha continuato a cantare fingendo che non fosse accaduto niente. Sul web sono così sono centinaia gli utenti che commentano ironicamente l’accaduto postando video della caduta da diverse angolazioni.