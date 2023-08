Rkomi esce allo scoperto: ecco la nuova fiamma del cantante

Ecco chi è la nuova fidanzata di Rkomi: il cantante milanese ha ufficializzato la relazione con Havana Plevani

Rkomi si è fidanzato.

Il cantante infatti è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata Havana Plevani, modella, lontana dal mondo dello spettacolo. E’ stata proprio lei a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti e video rivelatori insieme al 28enne Mirko Marturana (vero nome del cantante ed ex giudice di X Factor). I due starebbero insieme già da alcuni mesi, visto che già a maggio il rapper era comparso in un video social della modella.

Chi è Havana Plevani, la nuova compagna di Rkomi

Havana, di cui non si sa molto altro, se non che, oltre ad essere una modella, è anche content creator e stilista per un brand di sua proprietà, hostess manager e organizzatrice di eventi notturni, ha postato un video delle sue vacanze sull’isola di Minorca e in alcuni fotogrammi appare anche Rkomi. In uno in particolar modo i due si baciano sulla bocca dissolvendo ogni dubbio sulla natura della loro relazione.