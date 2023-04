“Rocco Schiavone”, il vicequestore torna su Rai 2: cast, trama e anticipazioni della quinta stagione

Tutti i dettagli sulla nuova stagione della fiction, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play dal 5 aprile.

Mercoledì 5 aprile 2023 in prima serata su Rai Due, i tanti telespettatori appassionati potranno vedere i nuovi episodi della quinta stagione di “Rocco Schiavone”.

Sembrava non dovesse mai arrivare questo momento, visti i vari rimandi degli ultimi mesi, ma finalmente il ruvido vicequestore romano spedito ad Aosta per risolvere alcuni casi delittuosi, nato dall’estro creativo dello scrittore Antonio Manzini, sarà il protagonista di Rai 2.

“Rocco Schiavone”, quinta stagione: il cast

La quinta stagione di “Rocco Schiavone” è composta da quattro puntate, a differenza della quarta, ed è una coproduzione Rai Fiction-Cross Productions e Beta Film Gmbh. Firmano la sceneggiatura Antonio Manzini e Maurizio Careddu, mentre la regia è affidata a Simona Spada.

A vestire i panni di Rocco Schiavone è l’attore romano Marco Giallini che, nella recente conferenza stampa, ha presentato il personaggio così: “Schiavone era ferito, ora è guarito, gli hanno asportato un rene. Lo ritroviamo un po’ più stanco: nella foto di locandina sembra uscito dall’obitorio” e ha aggiunto: “Di me in Schiavone c’è molto caratterialmente, professionalmente poco. Il segreto di questa serie? È scritta, interpretata e diretta bene”.

Da sempre il personaggio di Rocco Schiavone ha coinvolto i telespettatori per una personalità controversa frutto di dolori passati che con il tempo si sono trasformati in malinconie e ricordi. Nonostante un passato travagliato, Schiavone è un vicequestore che analizza ogni dettaglio e nulla passa inosservato. Allo stesso tempo è un affabile amico e disponibile quando si tratta di supportare.

Accanto a Marco Giallini, nel cast della quinta stagione di “Rocco Schiavone” ci sono: Valeria Solarino nei panni della giornalista Sandra Buccellato, Ernesto D’Argenio che è Italo Pierron, Francesco Acquaroli nel ruolo di Sebastiano, l’amico storico di Schiavone, e Massimo Reale che è il dottor Alberto Fumagalli. Confermati anche: Lorenza Indovina, Adamo Dionisi, Massimo OIcese, Mirko Frezza, Alberto Lo Porto, Gino Nardella e Claudia Vismara. C’è una new entry. Se prima a interpretare la moglie di Rocco Schiavone era Isabella Ragonese, in questa quinta stagione ci sarà Miriam Dalmazio.

La trama

Come detto, la serie si basa sui libri di Antonio Manzini, editi da Sellerio. Per quanto riguarda la quinta stagione, le quattro puntate sono la trasposizione del libro “Vecchie conoscenze” e dei racconti “Confini” e “…E palla al centro”.

In “Vecchie conoscenze”, Rocco Schiavone dovrà risolvere il caso della morte di una storica dell’arte, specialista di Leonardo Da Vinci. La donna è stata colpita con un oggetto pesante alla testa nella sua abitazione piena di libri preziosi. A ciò si aggiunge che il vicequestore farà i conti con la sua sfera privata, di come si ritrovi a perdere pezzi importanti della sua vita. In tutto questo, ritrova Sebastiano, il suo amico d’infanzia e collega di imprese al limite della legalità. La sua presenza sarà un modo per conoscere i due segreti del passato del vicequestore.

Nel racconto “Confini”, invece, Rocco Schiavone cerca di affidare il caso di un cadavere trovato morto sul Monte Bianco alla collega transalpina. Il tentativo, però, potrà rivelarsi vano. Infine, in “…E palla al centro”, Schiavone è in una veste inedita: fa l’allenatore e punta per una partita di beneficenza contro la squadra dei magistrati. Non è di certo un’attività che lo fa gioire, ma vuole vincere a tutti i costi, a maggior ragione quando capisce che dietro una sfida innocente si nasconde un giro di scommesse clandestine.

Dove e come guardare “Rocco Schiavone”

È possibile vedere “Rocco Schiavone” sia su Rai 2 sia in diretta streaming su RaiPlay dove sono disponibili tutte le puntate delle stagioni precedenti, comprese le ultime una volta mandate in onda.

Foto da Instagram

Sandy Sciuto