Rodi Milici, scomparso il 30enne Julien Buccheri: l’appello dell’amministrazione comunale

Sul caso indagano le forze dell'ordine

Rodi Milici, comune di poco più di mille abitanti del Messinese, da ieri alle 18 vive momenti di grande apprensione per la scomparsa di un 30enne. Juline Buccheri, questo il nome del giovane uscito dalla propria abitazione per una passeggiata. Essendo sua abitudine agire in questo modo, nessuno poteva pensare che non sarebbe più tornato. Intanto, diffondere la notizia ci ha pensato la stessa amministrazione comunale pronta a doffondere sui social foto e messaggio.

L’appello

«Da oggi pomeriggio (ieri, per chi legge) intorno alle 18.00 questo ragazzo di nome Buccheri Julien, di anni 30, residente in via Nino Bixio 25 Rodi Milici, è uscito dalla propria abitazione per la solita passeggiata quotidiana. A tutt’ora non è rientrato, sin dalle ore 19 il vicinato e le forze dell’ordine nonostante attente ricerche non sono riusciti a trovarlo, chiunque lo vedesse può contattare le forze dell’ordine o mandi un messaggio su questo profilo», scrive l’amministrazione comunale. Sul caso iindagano le forze dell’ordine.