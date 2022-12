Roma, parte colpo di pistola durante lite: arrestato 52enne

Nelle prime ore del mattino di oggi, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, unitamente ai Carabinieri della Sezione Operativa di Bracciano e con l’ausilio del personale del Nucleo Investigativo di Ostia, hanno arrestato un cinquantaduenne, sospettato di essere l’autore del tentato omicidio di un trentaquattrenne, avvenuto nella notte in un’area rurale periferica del Comune di Rignano Flaminio, in provincia di Roma.

I Carabinieri, intervenuti su richiesta dei vicini, dopo un minuzioso sopralluogo e l’acquisizione delle testimonianze, hanno appurato che nel corso di una colluttazione tra i due uomini, entrambi residenti della zona, sarebbe stato esploso un colpo di pistola che ha colpito alla testa il giovane, il quale al momento si trova ricoverato in prognosi riservata.

L’uomo è accusato di tentato omicidio

Le indagini, sotto la direzione della Procura di Tivoli, sono tuttora in corso al fine di chiarire la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il tentato omicidio, per cui il cinquantaduenne al momento si trova presso la casa circondariale.