Roma, rintracciato l’uomo che aveva punto donna con un ago

Svolta nelle indagini a Roma: sarebbe stato individuato l'uomo che aveva punto una donna con un ago.

Sarebbe stato rintracciato l’uomo che nella giornata di martedì aveva punto una donna con un ago alla schiena a Roma.

L’episodio si è verificato in via Brunetti, nella zona di via del Corso.

Il sospettato sembrerebbe essere un 40enne romano con diversi precedenti alle spalle: la sua posizione adesso è al vaglio degli inquirenti.

Ad incastrarlo sarebbero stati i filmati della videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali situati al centro della capitale.

Nei confronti dell’uomo, portato già in caserma dai Carabinieri, potrebbe scattare la denuncia.