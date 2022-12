Roma, sparatoria nel quartiere Fidene: morte tre donne, fermato un 57enne

È di 3 morti e 4 feriti, di cui alcuni gravi – a quanto si apprende – il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in via Monte Giberto, in zona Fidene a Roma. Le tre vittime decedute sono tutte donne.

La ricostruzione

La sparatoria sarebbe avvenuta nel corso di una riunione di condominio, forse in seguito a una lite.

Le ambulanze del 118 hanno fatto la spola da via Monte Giberto agli ospedali più vicini, come il Sandro Pertini e il Policlinico Umberto I.

Aggiornamento ore 11.20

Una persona fermata

L’uomo, un 57enne, che avrebbe fatto fuoco è stato fermato. Sul posto sta arrivando anche il pm di turno Giovanni Musarò.