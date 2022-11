Un tossicodipendente ha aggredito due ragazzi minorenni mentre stavano passeggiando in un parco di viale dell’Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma.

L’uomo ha accoltellato uno dei due al braccio, con il giovane che è stato trasportato in ospedale per essere medicato e non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto, sono già partite le indagini da parte del commissariato di Polizia Casilino.