Rosario Oliveri trovato morto in vasca d’accumulo, giallo sul decesso: si indaga

Si infittisce il mistero sulla morte di Rosario Oliveri, l'agricoltore scomparso alla vigilia di Natale e trovato cadavere ieri pomeriggio.

Si sono spente le speranze di ritrovare in vita Rosario Oliveri, l’agricoltore di 71 anni che era scomparso sabato scorso alla vigilia di Natale a Gibellina, in provincia di Trapani.

Il ritrovamento

Il corpo dell’uomo è stato rintracciato nelle scorse ore all’interno di una vasca d’accumulo delle acque in contrada Baronia Soprana a Salemi.

Secondo le prime informazioni, a segnalare il ritrovamento alle forze dell’ordine sarebbe stato uno scout che si trovava in zona. Sul posto si sono presentati i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno constatato il decesso.

In corso le indagini

Al momento sarebbero sconosciute le cause della morte e come l’uomo possa essere finito all’interno della vasca. Sono in corso le indagini per fare luce sulla vicenda.

Nei giorni scorsi i familiari dello scomparso avevano presentato denuncia dopo non avere più visto rincasare il 71enne. Numerosi anche gli appelli social per favorire le ricerche. Ieri pomeriggio, purtroppo, la triste scoperta.