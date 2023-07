Ruba furgone dei rifiuti e auto, causa due incidenti e finisce in ospedale: fermato 30enne

Mattinata rocambolesca a Favara, dove un 30enne ha rubato due mezzi per poi causare altrettanti incidenti. La ricostruzione.

Mattinata turbolenta quella vissuta a Favara, in provincia di Agrigento, dove un residente del posto ma residente all’estero ha prima rubato due mezzi a quattro ruote, causando altrettanti incidenti, e in seguito è stato fermato grazie all’intervento di carabinieri e agenti di polizia. Ma andiamo per ordine.

Il primo furto

In base alla ricostruzione dei fatti, un 30enne favarese avrebbe rubato inizialmente un furgone utilizzato da una ditta locale per la raccolta dei rifiuti. Durante la corsa, il conducente avrebbe investito un anziano di Agrigento, il quale è stato costretto a ricorrere alle cure mediche all’ospedale San Giovanni di Dio.

Il secondo furto

Successivamente, il fuggitivo ha abbandonato il furgone per poi mettersi alla guida di un secondo mezzo rubato, una Mercedes, con la quale ha causato un secondo incidente. Nell’occasione il 30enne ha riportato delle ferite e, dopo essersi sbarazzato del secondo mezzo, ha deciso di proseguire la sua corsa a piedi.

Durante il suo ennesimo tentativo di fuga, però, il 30enne è stato fermato da carabinieri e poliziotti. Il favarese è stato successivamente trasportato in ospedale per essere anch’egli medicato. Non è ancora chiaro il perché della fuga rocambolesca da parte del giovane.

Foto di repertorio