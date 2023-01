Rubano ambulanza e sfondano pizzeria: rubati cibo e denaro

Alcuni malviventi a Napoli hanno rubato un'ambulanza per poi utilizzarla per sfondare la vetrata di una pizzeria facendo razzia di merce e denaro

Un episodio simile a quanto avvenuto durante la notte di Capodanno a Messina, ma con protagonisti diametralmente diversi.

A Napoli, infatti, alcuni malviventi hanno rubato un’ambulanza e con il mezzo di soccorso hanno sfondato in retromarcia la vetrina d’ingresso di una pizzeria, rubando tutta la merce nei frigo, oltre a un’affettatrice, il denaro in cassa e una macchina per il caffè espresso.

Il proprietario: “Sono stanco”

“Siamo stanchi di dover difendere sempre, ogni giorno, le nostre attività” avrebbe detto affranto Daniele, il proprietario della pizzeria.