Rubano in casa di un’anziana, portati via oro e argento nel Palermitano

In provincia di Palermo un gruppo di malviventi avrebbero commesso un furto in casa di un'anziana. Hanno rubato oro, argento e altro

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di due uomini di 20 e 38 anni e di una donna di 34 anni, tutti di Montemaggiore Belsito, ritenuti responsabili – in concorso – del reato di furto in abitazione, commesso ai danni di una signora 89enne.

Il furto messo a segno

Le indagini, avviate dai militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Termini Imerese e della Stazione di Montemaggiore Belsito subito dopo la denuncia sporta dalla vittima, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico tutti e tre i soggetti, due dei quali, lo scorso 31 luglio, si sarebbero introdotti all’interno della abitazione dell’anziana vittima, impossessandosi di monili in oro, di posateria in acciaio e in argento e, persino, di un mobile.

Le tempestive indagini svolte dai militari dell’Arma e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, hanno anche consentito di recuperare, in parte, la refurtiva. I tre nei prossimi giorni saranno ascoltati dal gip del Tribunale di Termini Imerese che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti.

Immagine d’archivio