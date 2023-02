Rubano auto di dipendente Poste Italiane, scattano le ricerche: recuperata a Trapani

I carabinieri si sono messi alla ricerca dell'auto rubata al dipendente di Poste Italiane, recuperandola in città.

I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno ritrovato e riconsegnato all’avente diritto una Fiat Panda, seminuova e con i loghi di istituto, rubata a Valderice nel fine settimana ad un dipendente di Poste Italiane che stava regolarmente eseguendo il proprio lavoro.

Intorno alle ore 14.30 la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione da parte della vittima che denunciava il furto dell’auto di servizio, da parte di un uomo con un giubbotto azzurro e cappuccio nero, nella centralissima via Vespri lasciata momentaneamente incustodita e con le chiavi inserite.

Il recupero dell’auto rubata

Subito è stata diramata la nota di ricerca a tutte le auto sul territorio fornendo la descrizione dei pochi particolari forniti dalla vittima e la via di fuga del presunto ladro. In poco tempo, a seguito di una rapidissima indagine, l’auto è stata rintracciata a Trapani, in zona Villa Rosina, parcheggiata con il motore ancora caldo.

L’auto è stata riconsegnata, dai carabinieri, all’avente diritto mentre sono in corso le acquisizioni di immagini di videosorveglianza di impianti pubblici e privati che possano ricondurre gli investigatori dell’Arma all’autore del furto.