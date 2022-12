Russia, Putin non fa auguri a leader Paesi ostili ma a Berlusconi e Schroeder

Come risulta dal comunicato pubblicato sul sito del Cremlino, il Presidente russo ha esteso gli auguri a ex capi di stato e governo

Vladimir Putin non ha fatto i suoi auguri ai leader dei Paesi ostili, quindi Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia, fra gli altri. Ma, come risulta dal comunicato pubblicato sul sito del Cremlino, il Presidente russo ha invece esteso gli auguri di Natale e Buon anno a ex capi di stato e governo.

Altri leader “premiati” dal Cremlino

“In particolare a Silvio Berlusconi, Robert Kocharyan (Armenia), Nursultan Nazarbayev (Kazakistan) Serzh Sargsyan (Armenia) e (all’ex cancelliere tedesco) Gerhard Schröder”. Altri leader ‘premiati’ dal Cremlino in questo anno di crisi e di isolamento di Mosca, sono quelli di Abkhazia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Sud Ossezia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Bolivia, Brasile, Cina, Cuba, Ungheria, India, Nicaragua, Serbia, Siria, Turchia, Venezuela e Vietnam.