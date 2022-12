“Salva Sicilia”, entusiasta il presidente Galvagno: “Aiuto di vitale importanza”

Il presindente dell'Ars si è espresso in merito all’autorizzazione per la Regione Siciliana, da parte del Governo di Roma.

“Salva Sicilia”, entusiasta il presidenre dell’Ars, Gaetano Galvagno. “Mi associo al compiacimento del Presidente della Regione Renato Schifani circa l’emendamento approvato alla Camera dei Deputati ieri sera e, al contempo, lo ringrazio per l’impegno profuso”. Così Galvagno si è espresso in merito all’autorizzazione per la Regione Siciliana, da parte del Governo di Roma, a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

“Salva Sicilia” di vitale importanza

“Possiamo affermare che per la Sicilia questo è un aiuto di vitale importanza. L’allineamento dei colori che avevo auspicato, ovvero la stessa formazione politica dei governi nazionale e regionale, funziona perfettamente. Colgo l’occasione per ringraziare il Governo di Giorgia Meloni per questo e per tutto quello che farà. La Sicilia ha avuto una prima concreta risposta, insieme potremo rimettere le cose al proprio posto”, conclude Gaetano Galvagno.