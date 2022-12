Manovra, Salvini: “Aiuta i bisognosi. Ponte sullo Stretto? Prima pietra entro due anni dopo tante chiacchiere”

Il ministro Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto: "I siciliani hanno diritto a un collegamento stabile".

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini parla al Tg1 della Manovra in discussione alla Camera. Con la Legge di Bilancio “aiutiamo chi ha più bisogno. Quindi abbiamo messo 20 miliardi per le bollette, aiutando famiglie e imprese a pagare le bollette del gas”, ha sottolineato Salvini.

“L’aumento da gennaio delle pensioni minime e degli stipendi più bassi, stop alla legge Fornero promessa della Lega e mantenuta, alzare la flat tax per le partite Iva per permettere di lavorare di più. Soprattutto chi guadagna di meno avrà più soldi in busta paga e pensioni”.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Serve collegamento stabile”

Il leader della Lega, inoltre, parla anche della futura realizzazione del Ponte sullo Stretto: “Conto finalmente che entro due anni si posi la prima pietra dopo cinquant’anni di chiacchiere”.

“Quando mi metto in testa una cosa la faccio”, ha aggiunto Salvini. Per il ministro il Ponte “costa di più non farlo che farlo” e “i siciliani hanno diritto ad un collegamento stabile per lavorare e studiare, e toglierebbe tantissimo inquinamento nell’aria e nel mare”.