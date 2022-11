Samantha De Grenet dopo il tumore: “Ho imparato ad accettarmi anche se il mio corpo è cambiato”

Già più di due anni fa Samantha De Grenet aveva raccontato la sua malattia a Verissimo. Oggi è tornata nel salotto di Silvia Toffanin. “Ho altri 2 anni di terapia. Poi spero di uscirne – ha detto -. Ho imparato ad accettarmi, ad avere un corpo diverso da prima. Nascondo il difetto. Ho fatto pace con me stessa”.

Lei stessa aveva raccontato che l’8 luglio del 2018 si era accorta di avere un nodulo al seno. “La dottoressa in maniera ferma ma carina mi ha detto senza giri di parole che avevo un tumore e mi dovevo operare. Sono uscita dallo studio e ho iniziato a piangere come una disperata. Il mio pensiero era mio figlio, e tutto quello che avrebbe dovuto vivere lui. Ho chiamato mio marito, è stato un colpo anche per lui, come per i miei genitori”, aveva raccontato due anni fa.

Come sta oggi Samantha De Grenet

Oggi, a distanza di oltre quattro anni da quella scoperta, Samantha De Grenet dice di aver superato il momento peggiore. “Quando si parla di tumore si racconta molto quello che accade fisicamente, ma si racconta poco quel che succede a livello psicologico. Io mi sono resa conto di essere fortunata perché ho vicino persone che mi aiutano, ma ci sono tante persone colpite dalla malattia che vengono abbandonate perché le persone che hanno attorno non sanno come affrontarla”. Samantha De Grenet è nata a Roma il 9 novembre 1970 da genitori aristocratici, Mario e Gabriella Marina. E’ alta 1 metro e 76, un fratello di nome Fabio e una sorella di nome Ilaria. Inoltre, è nipote di Ugo de Grenet e Amalia de Sangro, principessa di Fondi.

In trasmissione per lei la sorpresa del figlio Brando, anche lui ospite in studio, e poi la lettera del padre che Silvia Toffanin ha letto in diretta tra le lacrime di commozione di Samantha.