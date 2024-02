Shock nel Nisseno, bambina azzannata dal pitbull di famiglia: è grave

Ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, la piccola avrebbe riportato ferite profonde.

Dramma per una bambina di 4 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, azzannata da un pitbull, di proprietà della famiglia.

La piccola si trova in ospedale in serie condizioni.

San Cataldo, bambina azzannata da pitbull

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avvenuti nel pomeriggio di domenica 18 febbraio 2024, il cane – di proprietà della famiglia – avrebbe morso improvvisamente la piccola, provocandole ferite profonde alla tesa, alla braccia e ai glutei.

Come sta la bambina ferita dal cane

La bimba è stata trasferita in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I medici le avrebbero applicato oltre 30 punti di sutura. Attualmente, la piccola si trova ricoverata in prognosi riservata.

Un episodio simile un mese fa

Lo scorso gennaio, anche una coppia di Siracusa è stata azzannata dal proprio cane, un pitbull. L’animale, stando alle dichiarazioni dei proprietari, non aveva mai dato alcun segnale di aggressività e avrebbe prima ringhiato alla donna per poi sferrarle un morso. Sarebbe poi seguita l’aggressione al marito, intervenuto per soccorrere la coniuge ferita.

Immagine di repertorio