San Giovanni Gemini, la Polizia lo ferma per un controllo e lui consegna spontaneamente la cocaina

La Polizia ha denunciato un uomo di 46 anni di San Giovanni Gemini per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti

Un uomo di 46 anni di San Giovanni Gemini, nell’agrigentino, è stato denunciato con le accuse di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti.

Il 46enne, infatti, è stato fermato lungo la strada statale 640, nei pressi del centro commerciale Le Vigne, mentre si trovava alla guida della sua auto.

L’uomo ha consegnato la cocaina agli agenti

A quel punto, non trovando via d’uscita, ha deciso di consegnare spontaneamente un grammo di cocaina agli agenti, la cui perquisizione personale e veicolare ha poi dato esito negativo.

I poliziotti hanno deciso di ritirare la patente di guida all’uomo e denunciarlo alla Prefettura di Agrigento come assuntore di sostanze stuperfacenti.