Sanità, Schifani: «Non ci faremo intimidire dalle proteste di piazza»

In merito allo stato di agitazione delle strutture private convenzionate parla Renato Schifani: "Incondizionata fiducia all'assessore Volo"

«Non ci faremo certamente intimidire dalle proteste in piazza, così come avvenuto qualche giorno fa con la manifestazione dei laboratori d’analisi convenzionati, che chiedevano le dimissioni dell’assessore alla salute Giovanna Volo, alla quale ho immediatamente rinnovato la mia incondizionata fiducia per il lavoro importante che sta portando avanti». Lo ha detto in mattinata il presidente della Regione Renato Schifani, intervenendo alla inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico di Palermo.