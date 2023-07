Sanità, Schifani e Volo in visita al Pta “San Luigi” di Catania

La visita al Pta "San Luigi" l’occasione per fare il punto sull'avanzamento dei lavori in corso, finanziati dal Pnrr.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, accompagnato dall’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e dal dirigente generale della Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, domani, mercoledì 12 luglio, alle ore 12.30, si recherà in visita al Presidio territoriale di assistenza (Pta) “San Luigi” per verificare lo stato di implementazione del modello sperimentale della Casa di comunità (Cdc), già operativo nel presidio sanitario.

Sarà l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori in corso, finanziati dal Pnrr, per la realizzazione dell’ampliamento della struttura e delle nuove Centrali operative territoriali (Cot).

Il governatore sarà accolto dal commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza; dal direttore sanitario, Antonino Rapisarda, e dal direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella.

