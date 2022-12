Sanremo 2023, Jalisse fuori per il 26° anno: “Noi non ci fermiamo”

I Jalisse incassano l'ennesimo no dal Festival di Sanremo: il duo non parteciperà alla competizione canora per il 26° anno consecutivo

I Jalisse incassano il 26° no consecutivo dal Festival di Sanremo.

Il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, infatti, non si esibirà sul palco dell’Ariston nemmeno nel 2023.

I Jalisse non partecipano al Festival della Canzone Italiana dal 1997, anno in cui vinsero la gara con “Fiumi di parole”.

“26 no, ma non ci fermiamo – scrivono i Jalisse sulla loro pagina Instagram – Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio “NOI L’UNICA SALVEZZA” che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube, Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista “4 Misteri ed un Funerale” con la nostra colonna sonora e musiche inedite. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!”