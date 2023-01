“Sanremo Doc” un format unico nel suo genere

Esibirsi a Sanremo, durante la settimana del “ Festival della Canzone Italiana”, l’evento musicale dell’anno, non ha eguali! Sanremo Doc musica di origine controllata è un’opportunità che vuol predestinarsi di offrire uno spazio a coloro che vogliono proporsi nella settimana più importante della musica leggera italiana.

Concede una VETRINA di ALTA VISIBILITA’ attraverso i propri canali di comunicazioni :

-GLOBE TV CHANNEL – SAT SKY 882 -828 – 925-948

-ESIBIZIONI sul PALCO di SANREMO DOC presso il TEATRO CENTRALE

-VITTORIO DE SCALZI, sede di CASA SANREMO

-INTERVISTE con radio e TV che saranno presenti nella ns location

Grazie al Direttore Nazionale Casting Dott.ssa Roberta Mazzullo e alla Star Production, anche 31 artisti siciliani sono stati scelti per partecipare a questa Kermesse che si terrà nella città dei fiori dal 7 al 11 Febbraio. Il Progetto verrà presentato Ufficialmente SABATO 28 GENNAIO alle ore 18,00 presso l’AUDITORIUM COMUNALE “ANGELO MUSCO” di GRAVINA DI CATANIA, grazie alla gentile concessione del Sig. Sindaco Dr. Massimiliano Giammusso e di tutta l’ Amministrazione Comunale.

Sul palco di SANREMO DOC quest’anno, accanto a prestigiosi nomi, per citarne qualcuno, Daniel Colangeli, ( voce dei Cugini di Campagna, in gara quest ‘anno) e il Leader degli Anno Domini Gospel Singer (Secondi Classificati con Raphael Gualazzi Sanremo 2014), si esibiranno: MICHELA AUTERI; KAROLA FICHERA; ERIKA PESCE; SONYA; FABIO LONGHITANO; ALICE LA SPINA; ANDREA USCENTI; MARICA VENERE PATERNO’; VERA NUCIFORA; GRAZIA MESSINA; AURY; VERGA; ALDO E LUCIA; GIADA PONZIO; LAURA SORBELLO; GIOVANNA FERRARO; ALESSIA RUMORE; ARY MUSIC; VALENTINA DAMIANI; LIA TANZI; LUIGI PARLA THOMAS DAITA con il suo nuovo singolo prodotto da Mauro D’angelo per l’Artist

First Cat. JUNIOR GIADA CASTORINA; AURORA SCHILIRO’; MORGANA LA MANNA; MATILDA GUSMANO; PIETRO VILLARI; GIULIANA GIOIA; SELYNE NICOTRA.

Presentatrice Ufficiale della Formazione Siciliana Junior -Young- Senior e sez Inediti sarà PAOLA PARISI che tutte le sere sarà sul Palco del Teatro Centrale di Casa Saremo Rai per accogliere e dare luce ai nostri artisti emergenti.

Si parte il 6 Febbraio alle ore 20,00 con la prima serata e contemporaneamente alle prime note del TEATRO CENTRALE il GRAN GALA’ DELLA STAMPA del Victory Morgana per la realizzazione dei primi servizi. “Sanremo Doc” unico format nel suo genere, di Danilo Daita, patron di Sanremo doc, è una vetrina annuale dove sono coinvolti pubblico, mass media, futuri artisti, personaggi illustri del mondo della Cultura e dello Spettacolo, nonché addetti ai lavori, operatori del settore e consumatori, creando uno spettacolo nello Spettacolo!

Una bella soddisfazione per la Star Production Academy che darà ancora un volta a molti artisti siciliani, la possibilità di partecipare a questo straordinario evento musicale dell’anno, un carrozzone mediatico unico.