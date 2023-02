Sanremo è Sanremo (Il problema è Bruxelles)

La maggioranza di governo non avendo un’opposizione, e lo verificheremo dalle regionali, deve trovarsi un nemico. E lo ha individuato in Sanremo, la sua chiave di lettura. Occorre “un cambio della narrazione del Paese” dichiara un sottosegretario alla cultura paracadutato in avanti come il soldato Ryan.

I vertici Rai devono essere azzerati, qualcun altro tuona, pure Fuortes, che forte non è stato abbastanza, facendosi imbonire da agenti di comunicazione, ballerini, cultura gay e cannati. Attenzione ad ogni cambio di governo c’è un cambio in Rai, per mettere le vele al vento del Paese.

C’è però da chiedersi dove tira il vento di questo strano mare, dal consenso fluttuante, chiamato Italia. I numeri di Sanremo sono da Bulgaria, più del doppio della maggioranza in Parlamento.

Si ricorda che gli italiani andati a votare sono pochi, hanno spento il televisore della politica, ma tengono acceso quello di Sanremo. Se agli italiani non piacesse la narrazione di Sanremo cambierebbero canale, ma non lo fanno. Si può dire che il Festival, rispetto al passato è rivolto alle nuove generazioni, che sono più impolitiche, ma i miei compagni di classe, diversamente giovani, nella nostra chat di classe erano sintonizzati solo su Sanremo. Pertanto non è un consenso generazionale, non sono solo i giovani i gay friendly, ma anche le loro mamme e nonne, avendo un figlio o una nipotina che ha gusti diversi dalla maggioranza di governo.

Mettersi contro una narrazione bulgara a parte far crollare l’auditel, con il racconto del libro Cuore o altre narrazioni risorgimentali, recupera consenso politico oltre il perimetro di questa maggioranza? O serve solo a galvanizzare i militi, spesso non ignoti? A che pro? Ai tempi del Duce c’era la censura, ma anche i telefoni bianchi, e Galeazzo Ciano o D’Annunzio non erano Santa Maria Goretti.

Un governo dopo la luna di miele si affatica regolarmente, soprattutto tra bollette e inflazione. Se poi ha problemi a Bruxelles, resi chiari dall’ultimo vertice, cambiare narrazioni a Ballando con le stelle o a Viva Rai Due è esercizio esclusivo di distrazione di massa. I problemi son altri, i soliti, Debito e Competitività bassa.

Un consiglio non richiesto per sopravvivere, mai mettersi contro Fiorello che ti ha conosciuto da tata.

Così è se vi pare.

Giovanni Pizzo