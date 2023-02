Sanremo2023: Ferragni ai follower “Sono molto nervosa, mai fatta tv in diretta”

In un video pubblicato sulle storie di Instagram si rivolge esplicitamente ai tanti non italiani tra i suoi 28,5 milioni di follower

Chiara Ferragni spiega il Festival di Sanremo ai suoi follower non italiani e confessa “sono nervosa ma farò del mio meglio”.

Il messaggio ai 28,5 milioni di fan

In un video pubblicato sulle storie di Instagram poco dopo aver documentato il suo arrivo a Sanremo e rivolto esplicitamente ai tanti non italiani tra i suoi 28,5 milioni di follower che “non stanno capendo cosa succede”, Chiara spiega in inglese: “In questi giorni la maggior parte delle mie storie sono in italiano perché sono coconduttrice di Sanremo, un festival musicale molto importante in Italia e il più importante show televisivo seguito da quasi tutta Italia”.

L’influencer: “Cercherò di fare del mio meglio”

“Io non ho mai fatto niente del genere, non ho mai cocondotto uno show tv, non ho mai fatto tv in diretta, quindi sono molto nervosa ma cercherò di fare del mio meglio”, ha detto l’influencer.