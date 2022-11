Santa Croce Camerina punta sulla partecipazione

Il Comune è pronto per l’attuazione del Bilancio partecipato: l’obiettivo è coinvolgere i cittadini nella gestione dell’Ente. Il sindaco Dimartino: "Vogliamo favorire una reale apertura ai cittadini"

SANTA CROCE CAMERINA (RG) – Coinvolgere i cittadini nella formazione delle scelte amministrative. È questo l’obiettivo del bilancio partecipato, promosso dal Comune di Santa Croce Camerina.

L’Amministrazione comunale vuole infatti che il nuovo strumento finanziario sia visionato, discusso e approvato insieme ai cittadini che devono quindi essere coinvolti nelle scelte operate durante la gestione dell’ente.

Tutti i cittadini interessati, infatti, le associazioni, i comitati e gli enti del comune sono invitati a presentare proposte che saranno esaminate dal tavolo tecnico del Bilancio partecipato.

Questa forma di grande democrazia, esprime la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città e consiste nell’assegnare una quota di bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazioni per modificarle a proprio beneficio.

“Attraverso questo strumento – ha sottolineato il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino – vogliamo costruire un rapporto diretto tra cittadini e governance locale, riavvicinare le persone e l’elettorato alla politica e al governo del territorio”.

“Vogliamo favorire – ha spiegato il primo cittadino – una reale apertura della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell’assunzione di decisioni sugli obiettivi e la distribuzione degli investimenti pubblici – ha aggiunto Dimartino – superando le tradizionali forme solo ‘consultive’ e creando un ponte tra democrazia diretta e quella rappresentata”.

Per partecipare all’iniziativa e per poter presentare una proposta all’Amministrazione comunale, si può scaricare dal sito istituzionale del comune di Santa Croce Camerina una apposita scheda, che si può stampare all’indirizzo https://www.comune.santa-croce-camerina.rg.it/wp-content/uploads/2022/11/avviso-pubblico-bilancio-partecipato.pdf.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05/12/2022 e la relativa presentazione dell’istanza dovrà avvenire tramite Pec all’indirizzo comune.santacrocecamerina@anutel.it o con consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo del Comune, sito in Via Carmine n. 95”.

Gli ambiti su cui è possibile presentare un’osservazione sono molteplici: come ha sottolineato lo stesso primo cittadino, infatti, le proposte “dovranno riguardare le seguenti aree tematiche, ossia ambiente e ecologia, lavori pubblici, sviluppo economico e turismo, spazi e aree verdi, politiche giovanili, attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive”.