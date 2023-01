Santa Teresa Riva, auto sbanda e si schianta contro cancello: 29enne in codice rosso

Sul posto presenti i carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente che non avrebbe coinvolto altre automobili

Un 29enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso in seguito ad un incidente stradale che lo ha visto coinvolto all’alba a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina.

Lo schianto contro la recinzione

Per cause ancora da accertare, l’uomo, residente a Messina, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il cancello che impedisce l’ingresso sul torrente Savoca. La recinzione, a causa del forte impatto, è stata sbalzata per diversi metri.

L’intervento dei medici

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso al malcapitato. Il 29enne, poco dopo, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Presenti anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente che non avrebbe coinvolto altre automobili.