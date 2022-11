Sassi e bottiglie contro tifosi avversari, denunciati tre minori

Avrebbero lanciato sassi e bottiglie contro la tifoseria avversaria che lasciava lo stadio in occasione di Asd Siracusa-Nuova Igea Virtus

Avrebbero lanciato sassi e bottiglie contro la tifoseria avversaria che lasciava la zona dello stadio in occasione della partita tra Asd Siracusa e Nuova Igea Virtus, che si è disputa lo scorso 13 novembre nello stadio Nicola De Simone di Siracusa. Nei guai sono finiti tre 15enni e quattro 14enni che sono stati denunciati dalla Polizia. Dopo i disordini in occasione dell’incontro gli investigatori della Digos avevano già arrestato 6 persone, accusate di violenza privata. I sei erano saliti sulla balaustra che separa il campo e gli spalti minacciando i giocatori del Siracusa.

Alcuni avevano addirittura invaso il campo di gioco, costringendo i membri della squadra a consegnare loro la maglia come punizione per la pesante sconfitta subita. Insieme a loro i poliziotti avevano identificato dei minori che, a conclusione della partita, si erano resi protagonisti di gravi atti vandalici nei pressi dell’impianto sportivo. L’Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive, inoltre, ha inibito la trasferta alla gara svoltasi ieri a Milazzo e il prefetto, su parere della Questura, ha disposto la chiusura al pubblico dell’impianto sportivo.