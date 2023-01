La sassofonista siciliana Maria Merlino: “Ho sfidato tutte le dicerie”

Raccontarsi e raccontare attraverso la musica, questo l'obiettivo di Maria Merlino: "Non amo le etichette, ecco i miei progetti".

C’è chi per esprimere le proprie emozioni, sensazioni, pensieri, utilizza la parola, e c’è chi invece si esprime e si racconta attraverso la musica. Voleva dimostrare a sé stessa, al pubblico e al mondo della musica che anche una donna può suonare uno strumento come un sassofono, riuscendo anche a realizzare un album. Questa è la storia di Maria Merlino giovane musicista siciliana che ha realizzato il suo sogno pubblicando l’album, il primo da solista, dal titolo “Schegge”.

“Avevo bisogno di raccontare un momento particolare della mia vita. La musica per me è tutto, un hobby, lavoro e molto spesso mi sono sentita dire che una ragazza non poteva suonare il sax, strumento prettamente maschile anche per il peso”, racconta Maria.

“Con questo progetto mi sono messa a nudo”

“Ho sfidato tutte queste dicerie e ho lavorato tanto, e credo di avere ancora tanto da dire attraverso la mia musica. Con questo progetto mi sono messa a nudo perché con una musica così non puoi mentire”. Nel suo album affronta tanti temi, dalla perdita di un suo caro amico al viaggio nell’universo dei pianeti, ma quello che gli sta più a cuore è il dualismo che porta spesso un musicista a trovarsi davantiad un bivio.

“Non amo le etichette, i limiti che ci vengono imposti dalla società. Quello che penso, i miei desideri, i miei sogni, sono tutti raccontati attraverso la musica e vorrei proprio che anche altre donne, tirino fuori la scheggia che hanno dentro”, sottolinea la giovane musicista che oltre a collaborare con grandi artisti come Anthony Braxton, Henry Cow, insegna Saxofono, occupandosi anche di laboratori di musica d’insieme creativi.

Il nuovo progetto in cantiere

La Merlino sta già lavorando ad un nuovo progetto, in anteprima ci svela che sarà un album dedicato alle donne, un album dai toni incalzanti, che dia una spinta anche a denunciare.

“Quei passi di qualcuno che ti segue, gli sguardi puntati addosso se entri a prendere un caffe in bar dove all’interno ci sono solo uomini, essere aggrediti per strada da qualcuno perché alticcio, la paura di donna, il tremolio delle gambe, questo voglio raccontare nei miei prossimi brani, voglio parlare alle donne, e voglio che le donne siano coraggiose e libere”, sottolinea Maria Merlino.

La musica è stata per Maria tutto; all’età di 11 ha iniziato a suonare, a 14 poi i problemi con l’alimentazione, e lo strumento musicale è stato lì vicino a lei, e gli ha dato la spinta per superare tutti i problemi perché “o suonavo o morivo”, dice la musicista. “Ho deciso, ho preso in mano la mia vita, e la musica è la mia vita”.